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Число жертв вооруженных нападений на западе Нигерии возросло до 130

Число жертв вооруженных нападений на западе Нигерии возросло до 130

Киев  •  УНН

 • 7712 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Совершенные на прошлой неделе нападения вооруженных отрядов на расположенные в западном штате Нигерии Кадуна поселения привели к гибели 130 человек. Обновленное количество погибших обнародовали во вторник, 19 февраля, представители власти штата Кадуна, передает информагентство Reuters, сообщает УНН.

До сих пор власти штата сообщали о 66 погибших и десятки раненых в результате нападений. Так же руководство штата пообещало предоставить временное убежище всем жителям сел, подвергшихся нападению, которые из-за страха за свою жизнь боятся вернуться домой, информирует агентство новостей KNA.

На юге штата Кадуна нередко доходит до конфликтов между фермерами и пастухами скота, которые ведут борьбу за пригодные к возделыванию и выпаса домашних животных земли. Таких земель ежегодно становится все меньше.

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Атака была совершено в минувшую пятницу, за день до намеченных на прошлые выходные президентские выборов. Пока причины нападения неясны. 

Главными кандидатами на этот пост считаются действующий 76-летний президент Мухаммаду Бухари и 72-летний миллионер Атика Абубакар от крупнейшей оппозиционной партии, напоминает KNA.

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Напомним, 16 февраля в стране должны были пройти президентские выборы, но их перенесли на 23 февраля. Официальной причиной стало, то что власть не смогла вовремя доставить бюллетени для голосования на все избирательные участки.

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