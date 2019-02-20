У США заарештували лейтенанта за підозрою в підготовці теракту

За даними телекомпанії, ним виявився 49-річний Крістофер Пол Хессон. В ході обшуку у нього виявили 15 одиниць вогнепальної зброї і декілька тисяч патронів. Лейтенант планував напасти на політиків, журналістів і звичайних громадян.

Відзначається що чоловік планував влаштувати теракт, надихнувшись норвезьким екстремістом Андерсом Брейвіком, який вчинив теракт в Норвегії в липні 2011 року, в результаті якого загинули 77 осіб.

У свою чергу журнал Newsweek повідомляє, що прокуратура Меріленда пред’явила Хессону звинувачення в зберіганні наркотиків і зброї.

Видання стверджує, що в червні 2017 лейтенант склав документ, в якому він заявляв про бажання “здійснити напади із застосуванням біологічної зброї”. Крім цього, Хессон створив перелік членів Демократичної партії США, громадських діячів і журналістів.

Як зазначав УНН, кількість жертв збройних нападів на заході Нігерії зросла до 130.