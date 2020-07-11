В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 63,2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Количество выявленных в США случаев заражения новым коронавирусом за сутки достигла рекордно высокого показателя, превысив 63 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
По данным университета, в США было подтверждено 63,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
Согласно оценкам газеты The New York Times, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах. 3 июля в стране количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в сутки снова превысило предыдущий антирекорд и составило 57 497. Ранее на этой неделе были пройдены отметки 58 тыс. и 60 тысяч.
С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, США занимают первую позицию среди стран как по количеству инфицированных коронавирусом (более 3,17 млн человек), так и умерших (133 969 человек).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 043 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1345 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.