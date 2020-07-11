У США за добу коронавірусом заразилися рекордні 63,2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Кількість виявлених в США випадків зараження новим коронавірусом за добу сягнула рекордно високого показника, перевищивши 63 тис. осіб. Про це свідчать дані, розміщені в п’ятницю на сайті Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
За даними університету, в США було підтверджено 63,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом.
Згідно з оцінками газети The New York Times, число випадків зараження за добу росло протягом останніх двох тижнів в 39 американських штатах. 3 липня в країні кількість виявлених випадків зараження новим коронавірусом за добу знову перевищило попередній антирекорд і склало 57 497. Раніше на цьому тижні були пройдені позначки 58 тисяч і 60 тисяч.
З початку пандемії коронавірусом в світі заразилися понад 12,2 млн осіб, близько 555 тис. померли. За інформацією Університету Джонса Хопкінса, США займають першу позицію серед країн як за кількістю інфікованих коронавірусом (понад 3,17 млн осіб), так і померлих (133 969 осіб).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.