В США впервые с 2013 года осужденного казнили на электрическом стуле

Отмечается, что преступник был осужден в апреле 1983 года за убийство двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики.

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В 1960-е годы в США началась борьба против применения смертной казни, итогом которой стал мораторий на её исполнение (действовал в 1972-1976 годах). По данным портала deathpenaltyinfo, который ведёт статистику с момента отмены моратория в 1976 году, в стране были казнены 1484 человека, в том числе 19 в 2018 году. По состоянию на октябрь 2018 года, приведения в исполнение смертельного приговора в США до конца года ожидают восемь человек.

В настоящее время смертная казнь в США разрешена на территории 31 штата. Большинство заключенных выбирает как способ для приведения в исполнение приговора летальную инъекцию, в некоторых штатах также разрешены расстрел, повешение или газовая камера.

Противники смертной казни констатируют, что судебные ошибки неминуемо приводят к казням невиновных. Если ошибочно лишить свободы — выпустить можно, но если убить — воскресить невозможно. Также приводится статистика, которая показывает, что отмена или введение смертной казни в стране само по себе не изменяет количества тяжких преступлений. Казнь не наказывает преступника, а лишь удовлетворяет общество, которое требует жертвоприношения. Более того, достаточно часто суд, следствие, власть действуют из собственных интересов в случаях, когда важно не наказать преступника, а, например, “обрубить концы”, замести следы. Это называется “фактор оппортунистического поведения власти”.

Как ранее информировал УНН, Верховный суд американского штата Вашингтон отменил смертную казнь на территории штата. Как сообщает газета The Washington Post, смертные приговоры, которые уже вынесены, должны быть заменены на пожизненное заключение.