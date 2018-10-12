У штаті Вашингтон скасовано смертну кару

Смертна кара залишається вищою мірою покарання в 30 штатах США, вона також передбачена в федеральному законодавстві. Згідно з восьмою поправкою Конституції, застосовувати смертну кару можна лише проти винних у вбивстві з обтяжуючими обставинами, які є повнолітніми.

У 2014 році губернатор штату Вашингтон Джей Інсле наклав мораторій на смертну кару. Верховний суд остаточно скасував це покарання і постановив замінити його на довічне ув’язнення.

Як зазначає газета, на сьогодні у тюрмах Вашингтона перебувають 8 людей, засуджених до смертної кари.

Вашингтон став 20 американським штатом, на території якого заборонили страчувати в’язнів.

Слід зазначити, що противники смертної кари констатують, що судові помилки неминуче призводять до страт невинних,. Якщо помилково ув’язнити — випустити можливо, а якщо вбити — воскресити не можливо. Також наводиться статистика, яка показує, що скасування або введення смертної кари у країні сама по собі не змінює кількості тяжких злочинів. Страта не карає злочинця, а лише задовольняє суспільство, яке вимагає жертвоприношення. Більше того: суд, слідство, влада діють із власних інтересів. Коли важливо не покарати злочинця, а, наприклад, “обрубати кінці”. Немає людини — немає проблеми. Це називається “фактор опортуністичної поведінки влади”.

Як раніше інформував УНН, у Бангладеш суд засудив 19 осіб до смертної кари у зв'язку з терактом 2004 року.