В штате Вашингтон отменена смертная казнь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Верховный суд американского штата Вашингтон отменил смертную казнь на территории штата. Как сообщает газета The Washington Post, смертные приговоры, которые уже вынесены, должны быть заменены на пожизненное заключение, передает УНН.
Смертная казнь остается высшей мерой наказания в 30 штатах США, она также предусмотрена в федеральном законодательстве. Согласно восьмой поправке Конституции, применять смертную казнь можно только против виновных в убийстве с отягчающими обстоятельствами, которые являются совершеннолетними.
В 2014 году губернатор штата Вашингтон Джей Инсли наложил мораторий на смертную казнь. Верховный суд окончательно отменил это наказание и постановил заменить его на пожизненное заключение.
Как отмечает газета, сегодня в тюрьмах Вашингтона находятся 8 человек, приговоренных к смертной казни.
Вашингтон стал 20 американским штатом, на территории которого запретили казнить заключенных.
Противники смертной казни констатируют, что судебные ошибки неминуемо приводят к казням невиновных. Если ошибочно заключить — выпустить возможно, а если убить — воскресить невозможно. Также приводится статистика, которая показывает, что отмена или введение смертной казни в стране само по себе не изменяет количества тяжких преступлений. Казнь не наказывает преступника, а лишь удовлетворяет общество, которое требует жертвоприношения. Более того, суд, следствие, власть действуют из собственных интересов. Когда важно не наказать преступника, а, например, “обрубить концы”. Нет человека — нет проблемы. Это называется “фактор оппортунистического поведения власти”.
Как ранее информировал УНН, в Бангладеш суд приговорил 19 человек к смертной казни в связи с терактом 2004 года.