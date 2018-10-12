В штате Вашингтон отменена смертная казнь

Смертная казнь остается высшей мерой наказания в 30 штатах США, она также предусмотрена в федеральном законодательстве. Согласно восьмой поправке Конституции, применять смертную казнь можно только против виновных в убийстве с отягчающими обстоятельствами, которые являются совершеннолетними.

В 2014 году губернатор штата Вашингтон Джей Инсли наложил мораторий на смертную казнь. Верховный суд окончательно отменил это наказание и постановил заменить его на пожизненное заключение.

Как отмечает газета, сегодня в тюрьмах Вашингтона находятся 8 человек, приговоренных к смертной казни.

Вашингтон стал 20 американским штатом, на территории которого запретили казнить заключенных.

Противники смертной казни констатируют, что судебные ошибки неминуемо приводят к казням невиновных. Если ошибочно заключить — выпустить возможно, а если убить — воскресить невозможно. Также приводится статистика, которая показывает, что отмена или введение смертной казни в стране само по себе не изменяет количества тяжких преступлений. Казнь не наказывает преступника, а лишь удовлетворяет общество, которое требует жертвоприношения. Более того, суд, следствие, власть действуют из собственных интересов. Когда важно не наказать преступника, а, например, “обрубить концы”. Нет человека — нет проблемы. Это называется “фактор оппортунистического поведения власти”.

Как ранее информировал УНН, в Бангладеш суд приговорил 19 человек к смертной казни в связи с терактом 2004 года.