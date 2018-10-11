У Бангладеш суд засудив 19 осіб до смертної кари в зв'язку з терактом 2004 року

"Відповідно до вердикту суду, 19 осіб, в тому числі двоє чиновників уряду Бангладеш на рівні міністрів, засуджені до смертної кари, і ще 19, в тому числі Тарік Рахман - виконавчий голова опозиційної Націоналістичної партії і син екс-прем'єра Халеді Зії - до довічного ув'язнення. Інші 11 отримали різні тюремні терміни ", - сказано у повідомленні.



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За даними правоохоронних органів, всього у двох справах, пов'язаних з терактом, проходили 52 людини. 3 з них вже страчені, 31 арештований, 18 осіб, в тому числі Т. Рахман, знаходяться в бігах.

Після оголошення вердикту міністр юстиції Бангдалеш Анісул Хак в бесіді зі ЗМІ назвав Т. Рахмана закулісним режисером нападу. Націоналістична партія охарактеризувала вирок як політичний реванш уряду, оголосивши про намір провести дводенну демонстрацію на знак протесту.



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Нагадаємо, що 21 серпня 2004 року Народна ліга Бангладеш (НЛБ - ред.), проводячи мітинг в Дацці, піддалася нападу з використанням ручної гранати, в результаті чого щонайменше 24 людини загинули, понад 300 отримали травми.