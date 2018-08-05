В Бангладеш напали на автомобиль посла США

В результате нападения повреждены два автомобиля охраны. Посол и сопровождающие ее лица не пострадали.



По информации United News of Bangladesh, автомобиль закидали камнями.



Что стало причиной для совершения нападения, пока не известно.

Напомним, китайская полиция задержала женщину, которая пыталась совершить самоубийство около посольства США в Пекине.



Также издание сообщает, что, похоже, в связи с инцидентом вблизи посольства США в Пекине был поврежден внедорожник китайской полиции.

Полиция временно оцепила посольство США в Пекине.