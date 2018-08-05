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У Бангладеш напали на автомобіль посла США

У Бангладеш напали на автомобіль посла США

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Дацці (Бангладеш) група озброєних людей напала на автомобіль, в якому знаходилася посол США в Бангладеш Марша Бернікет. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

В результаті нападу пошкоджено два автомобілі охорони. Посол і супроводжуючі її особи не постраждали.

За інформацією United News of Bangladesh, автомобіль закидали камінням.

Що стало причиною для скоєння нападу, поки не відомо.

Нагадаємо, китайська поліція затримала жінку, яка намагалася накласти на себе руки біля посольства США в Пекіні.

Також видання повідомляє, що, схоже, в зв'язку з інцидентом поблизу посольства США в Пекіні був пошкоджений позашляховик китайської поліції.

Поліція тимчасово оточила посольство США в Пекіні.

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