В Бангладеш суд приговорил 19 человек к смертной казни в связи с терактом 2004 года

"В соответствии с вердиктом суда, 19 человек, в том числе двое чиновников правительства Бангладеш на уровне министров, приговорены к смертной казни, и еще 19, в том числе Тарик Рахман - исполнительный председатель оппозиционной Националистической партии и сын экс-премьера Халеды Зии - к пожизненному заключению. Другие 11 получили разные тюремные сроки", - говориться в сообщении.



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По данным правоохранительных органов, всего по двум делам, связанным с терактом, проходили 52 человека. 3 из них уже казнены, 31 арестован, 18 человек, в том числе Т. Рахман, находятся в бегах.

После объявления вердикта министр юстиции Бангдалеш Анисул Хак в беседе со СМИ назвал Т. Рахмана закулисным режиссером нападения. Националистическая партия охарактеризовала приговор как политический реванш правительства, объявив о намерении провести двухдневную демонстрацию в знак протеста.



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Напомним, что 21 августа 2004 года Народная лига Бангладеш (НЛБ - ред.), проводя митинг в Дакке, подверглась нападению с использованием ручной гранаты, в результате чего по меньшей мере 24 человека погибли, более 300 получили травмы.