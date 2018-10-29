Прокуратура просить дозвіл вимагати на суді смертної кари для винуватця стрілянини у Піттсбурзі

Він пояснив, що закон зобов’язує його отримати такий дозвіл у глави Мін’юсту. Боуерс постане перед судом 29 жовтня. Прокуратура по Західному округу штату Пенсільванія інформувала в суботу на своєму сайті про рішення висунути звинувачення по 29 пунктам щодо Боуерс, із них найбільш серйозними є 22. “Кожен зі цих пунктів звинувачення карається смертною карою”, — підкреслив Бреді.

Як раніше інформував УНН, у суботу вранці в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі 46-річний Боуерс убив 11 людей і поранив ще п’ятьох, включаючи трьох поліцейських. Нападник був поранений у перестрілці з поліцією і госпіталізований. Прокуратура Західного округу штату Пенсільванія інформувала в суботу на своєму сайті про рішення висунути звинувачення по 29 пунктам щодо Боуерс, який постане перед судом 29 жовтня.