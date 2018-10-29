Прокуратура штата Пенсильвания просит разрешение требовать на суде смертной казни для виновника стрельбы в Питтсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Прокуратура по Западному округу штата Пенсильвания направила министру юстиции США Джеффу Сешнсу запрос с целью получить разрешение добиваться смертной казни Роберта Боуэрса за убийство 11 человек в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом сообщил в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на прокурора Скотта Брэди, передает УНН.
Он пояснил, что закон обязывает его получить такое разрешение у главы Минюста. Боуэрс предстанет перед судом 29 октября. Прокуратура по Западному округу штата Пенсильвания информировала в субботу на своем сайте о решении выдвинуть обвинения по 29 пунктам в отношении Боуэрса, из них наиболее серьезными являются 22. “Каждый из этих пунктов обвинения наказывается смертной казнью”, — подчеркнул Брэди.
Как ранее информировал УНН, в субботу утром в синагоге Tree of Life в Питтсбурге 46-летний Боуэрс убил 11 человек и ранил еще пятерых, включая трех полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован. Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания информировала в субботу на своем сайте о решении выдвинуть обвинения по 29 пунктам по Боуэрс, который предстанет перед судом 29 октября.