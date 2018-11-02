У США вперше з 2013 року засудженого стратили на електричному стільці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ув’язнений у штаті Теннессі Едмунд Загорські став першим за п’ять років засудженим у США, смертний вирок якого був приведений у виконання через електричний стілець. Про це повідомляє УНН із посиланням на USA Today.

Відзначається, що злочинець був засуджений у квітні 1983 року за вбивство двох осіб, які хотіли придбати у нього наркотики.

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У 1960-і роки у США почалася боротьба проти застосування смертної кари, підсумком якої став мораторій на її виконання (діяв у 1972-1976 роках). За даними порталу deathpenaltyinfo, який веде статистику з моменту скасування мораторію в 1976 році, в країні були страчені 1484 особи, у тому числі 19 у 2018 році. Станом на жовтень 2018 року, приведення у виконання смертельного вироку в США до кінця року очікують вісім осіб.

У даний час смертна кара в США дозволена на території 31 штату. Більшість в’язнів вибирає як спосіб для приведення у виконання вироку летальну ін’єкцію, в деяких штатах також дозволені розстріл, повішення або газова камера.

Противники смертної кари констатують, що судові помилки неминуче призводять до страт невинних. Якщо помилково ув’язнити — випустити можна, а якщо вбити — воскресити не можливо. Також наводиться статистика, яка показує, що скасування або введення смертної кари у країні сама по собі не змінює кількості тяжких злочинів. Страта не карає злочинця, а лише задовольняє суспільство, яке вимагає жертвоприношення. Більше того: досить часто суд, слідство, влада діють із власних інтересів у випадках, коли важливо не покарати злочинця, а, наприклад, “обрубати кінці”, замести сліди. Це називається “фактор опортуністичної поведінки влади”.

Як раніше інформував УНН, Верховний суд американського штату Вашингтон скасував смертну кару на території штату. Як повідомляє газета The Washington Post, смертні вироки, що вже винесені, повинні бути замінені на довічне ув’язнення.

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