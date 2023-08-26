В США в результате торнадо в штате Мичиган погибли по меньшей мере пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В американском штате Мичиган в результате штормовых ветров и торнадо погибли по меньшей мере пять человек, тысячи остались без света, подверглись разрушениям многие здания. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Люди погибли в результате аварий транспорта и падения деревьев на здания. Также есть раненые. Порывы ветра в некоторых районах достигали 130 км в час.
По словам Управления по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и трое получили ранения на шоссе. Еще один человек погиб, когда дерево упало на дом.
Три других человека - женщина в возрасте около 20 лет, 1-летняя и 3-летняя девочки - погибли в результате шторма в автомобильной аварии вблизи Сидар-Спрингс на западе Мичигана.
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«По крайней мере один передвижной дом перевернулся», — рассказал местный чиновник.
В регионе объявили чрезвычайное положение, чтобы помочь доставить ресурсы в пострадавшие районы как можно быстрее.
Более 460 тысяч домохозяйств в Мичигане были обесточены по состоянию на полдень пятницы. В поздние часы четверга и рано в пятницу эта цифра составляла около миллиона.