В США в результате торнадо в штате Мичиган погибли по меньшей мере пять человек

Детали

Люди погибли в результате аварий транспорта и падения деревьев на здания. Также есть раненые. Порывы ветра в некоторых районах достигали 130 км в час.

По словам Управления по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и трое получили ранения на шоссе. Еще один человек погиб, когда дерево упало на дом.

Три других человека - женщина в возрасте около 20 лет, 1-летняя и 3-летняя девочки - погибли в результате шторма в автомобильной аварии вблизи Сидар-Спрингс на западе Мичигана.

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«По крайней мере один передвижной дом перевернулся», — рассказал местный чиновник.

В регионе объявили чрезвычайное положение, чтобы помочь доставить ресурсы в пострадавшие районы как можно быстрее.

Более 460 тысяч домохозяйств в Мичигане были обесточены по состоянию на полдень пятницы. В поздние часы четверга и рано в пятницу эта цифра составляла около миллиона.