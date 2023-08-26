У США внаслідок торнадо у штаті Мічиган загинули щонайменше п'ятеро людей

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Люди загинули внаслідок аварій транспорту та падіння дерев на будівлі. Також є поранені. Пориви вітру в деяких районах сягали 130 км на годину.

За словами Управління з надзвичайних ситуацій, одна людина загинула та троє отримали поранення на шосе. Ще одна людина загинула, коли дерево впало на будинок.

Троє інших людей - жінка віком близько 20 років, 1-річна і 3-річна дівчинки - загинули внаслідок шторму в автомобільній аварії поблизу Сідар-Спрінгс на заході Мічігану.

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«Принаймні один пересувний будинок перекинувся», — розповів місцевий чиновник.

У регіоні оголосили надзвичайний стан, щоб допомогти доставити ресурси в постраждалі райони якнайшвидше.

Понад 460 тисяч домогосподарств у Мічигані були знеструмлені станом на полудень п’ятниці. У пізні години четверга та рано в п'ятницю ця цифра становила близько мільйона.