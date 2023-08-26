У США внаслідок торнадо у штаті Мічиган загинули щонайменше п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня.УНН. В американському штаті Мічиган внаслідок штормових вітрів і торнадо загинуло щонайменше пʼять людей, тисячі залишилися без світла, зазнали руйнувань багато будівель. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Люди загинули внаслідок аварій транспорту та падіння дерев на будівлі. Також є поранені. Пориви вітру в деяких районах сягали 130 км на годину.
За словами Управління з надзвичайних ситуацій, одна людина загинула та троє отримали поранення на шосе. Ще одна людина загинула, коли дерево впало на будинок.
Троє інших людей - жінка віком близько 20 років, 1-річна і 3-річна дівчинки - загинули внаслідок шторму в автомобільній аварії поблизу Сідар-Спрінгс на заході Мічігану.
Цитата
«Принаймні один пересувний будинок перекинувся», — розповів місцевий чиновник.
У регіоні оголосили надзвичайний стан, щоб допомогти доставити ресурси в постраждалі райони якнайшвидше.
Понад 460 тисяч домогосподарств у Мічигані були знеструмлені станом на полудень п’ятниці. У пізні години четверга та рано в п'ятницю ця цифра становила близько мільйона.