В США обнаружены ранее не опубликованные фотографии с места теракта 11 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сотрудники одного из американских архивов обнаружили 2 400 фотографий, сделанных после теракта 11 сентября 2001 года, на диске с барахолки. Об этом сообщает BBC. Вероятно, автор снимков — неизвестный рабочий, который помогал убирать обломки башен с прилегающей территории, пишет УНН.
Компакт-диски были в плохом состоянии, но в конечном итоге данные удалось восстановить. Сотрудники архива загрузили фотографии на Flickr. “Обычно на такие вещи не обращают внимания. Скорее всего, если бы мы не забрали диски, они бы уже были в мусорном баке”, — сказал Джонатан Берджесс, один из тех, кто обнаружил фотографии.
На снимках изображены завалы на Граунд-Зиро — участке в Нижнем Манхэттене, где располагался первоначальный комплекс зданий Всемирного торгового центра.
Фотографии можно посмотреть по ссылке на Flickr.
Напоминаем, 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки “Аль-Каида” захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.
Всего в результате четырех терактов погибли 2977 человек.