У США виявлені раніше не опубліковані фотографії з місця теракту 11 вересня

Компакт-диски були в поганому стані, але в кінцевому підсумку дані вдалося відновити. Співробітники архіву завантажили фотографії на Flickr. “Зазвичай на такі речі не звертають уваги. Швидше за все, якби ми не забрали диски, вони б уже були в сміттєвому баку”, — сказав Джонатан Берджесс, один з тих, хто виявив фотографії.

На знімках зображені завали на Граунд-Зіро — ділянці в Нижньому Манхеттені, де розташовувався початковий комплекс будівель Всесвітнього торгового центру.

Фотографії можна переглянути за посиланням на Flickr.

Нагадуємо, 11 вересня 2001 року 19 терористів з угруповання “Аль-Каїда” захопили в США чотири пасажирські авіалайнери. Два з них вони направили на вежі Всесвітнього торгового центру — найвищі на той момент будівлі в Нью-Йорку. Третій літак терористи направили на будівлю Пентагону у передмісті Вашингтона, четвертий також прямував в сторону американської столиці, проте розбився недалеко від міста Шанксвілл в штаті Пенсільванія.

Всього в результаті чотирьох терактів загинули 2977 осіб.