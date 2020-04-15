В США изучают версии об искусственном происхождении коронавируса

По его словам, американские спецслужбы уже на ранних этапах эпидемии начали проверку версии об искусственном происхождении коронавируса. И, хотя большинство собранных данных указывает на естественное его происхождения, точка в этом вопросе, по словам генерала, еще не поставлена.

“На данном этапе я скажу, что это еще неокончательно установлено, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение. Но, безусловно, мы этого не знаем”, — заявил Марк Милли. Подавляющее большинство ученых в мире придерживается версии о естественном происхождении SARS-CoV-2.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в связи с эпидемией коронавируса про “опасную эпидемию дезинформации”. “В сети распространяется ложь, теории заговора инфицируют интернет”, — заявил он во вторник в видеообращении, все это приводит к “стигматизации и дискриминации” целых групп. По словам генсека, помочь может доверие к науке и тщательная проверка фактов в интернете.

Напомним, недавно Генсек ООН заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.