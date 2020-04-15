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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46801 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55553 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79187 просмотра

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В США изучают версии об искусственном происхождении коронавируса

В США изучают версии об искусственном происхождении коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16622 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Американские военные продолжают проверять версию об искусственном происхождении нового коронавируса. Об этом во вторник, 14 апреля, на брифинге в Пентагоне заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает УНН со ссылкой на DW.

По его словам, американские спецслужбы уже на ранних этапах эпидемии начали проверку версии об искусственном происхождении коронавируса. И, хотя большинство собранных данных указывает на естественное его происхождения, точка в этом вопросе, по словам генерала, еще не поставлена.

“На данном этапе я скажу, что это еще неокончательно установлено, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение. Но, безусловно, мы этого не знаем”, — заявил Марк Милли. Подавляющее большинство ученых в мире придерживается версии о естественном происхождении SARS-CoV-2.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в связи с эпидемией коронавируса про “опасную эпидемию дезинформации”. “В сети распространяется ложь, теории заговора инфицируют интернет”, — заявил он во вторник в видеообращении, все это приводит к “стигматизации и дискриминации” целых групп. По словам генсека, помочь может доверие к науке и тщательная проверка фактов в интернете.

Напомним, недавно Генсек ООН заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.

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