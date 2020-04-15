У США вивчають версії про штучне походження коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Американські військові продовжують перевіряти версію про штучне походження нового коронавірусу. Про це у вівторок, 14 квітня, на брифінгу в Пентагоні заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, передає УНН із посиланням на DW.
За його словами, американські спецслужби вже на ранніх етапах епідемії почали перевірку версії про штучне походження коронавіруса. І, хоча більшість зібраних даних вказує на природне його походження, точка в цьому питанні, за словами генерала, ще не поставлена.
“На даному етапі я скажу, що це ще неостаточне встановлено, але все свідоцтва, як здається, вказують на природне походження. Але безумовно ми цього не знаємо”, — заявив Марк Міллі. Переважна більшість вчених в світі дотримується версії про природне походження SARS-CoV-2.
Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив в зв’язку з епідемією коронавірусу про “небезпечну епідемію дезінформації”. “У мережі поширюється брехня, теорії змови інфікують інтернет”, — заявив він у вівторок у відеозверненні, все це призводить до “стигматизації та дискримінації” цілих груп. За словами генсека, допомогти може довіра до науки і ретельна перевірка фактів в інтернеті.
Нагадаємо, нещодавно Генсек ООН заявив, що США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ.