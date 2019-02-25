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В США ответили на угрозы Путина относительно ракет

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео считает слова президента России Владимира Путина о последствиях для США после расторжения ракетного договора пустыми угрозами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, передаёт УНН.

"Конечно, от Москвы много пустых угроз. Я думаю, что угрозы нацелены на то, чтобы скрыть основную проблему. Он (Путин – ред.) говорил о решении Америки выйти из договора РСМД, который охватывает ракетные системы средней и малой дальности", - прокомментировал госсекретарь угрозы Путина отреагировать на американские ракеты в Европе своими собственными ракетами, направленными на США.

Он подчеркнул, что договор, по его мнению, нарушили именно россияне.

"Американскому народу не было никакого смысла страдать от ограничений этого договора, учитывая, что россияне решили, что они не будут продолжать придерживаться ограничений", - отметил он.

По словам Помпео, сейчас самое время найти решение разногласий относительно ДРСМД, с которым могла бы согласиться и российская сторона.

"Владимир Путин решил не делать этого. Его буйство направлено на то, чтобы попытаться убедить мир, вбить клин между Соединенными Штатами и Европой. Европейцы полностью поддержали наше решение, и мы будем вместе двигаться вперед, обеспечивая безопасности народа Соединенных Штатов", - отметил госсекретарь.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова развернуть вооружения не только на страны, где США разместят ракеты средней и меньшей дальности, но и на США в случае угрозы.

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