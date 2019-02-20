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Путин пригрозил нацелить ракеты на США и союзников в случае угрозы

Путин пригрозил нацелить ракеты на США и союзников в случае угрозы

Киев  •  УНН

 • 8566 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Россия готова развернуть вооружения не только на страны, где США разместят ракеты средней и меньшей дальности, но и на США в случае угрозы. Об этом заявил 20 февраля президент России Владимир Путин во время обращении к Федеральному собранию, передаёт корреспондент УНН.

“Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет „Томогавк“, США требования Договора прямо и грубо нарушили”, - сказал Путин.

По его словам, Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент, то это, по словам российского лидера, резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создав для России серьёзные угрозы.

“В таком случае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия... Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов”, — сказал он.

Напомним, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Позже, в тот же день Вашингтон официально сообщил Москве о приостановлении участия в Договоре РСМД и начале процедуры выхода из него.

Украинские Национальные Новости

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