Путин пригрозил нацелить ракеты на США и союзников в случае угрозы

“Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет „Томогавк“, США требования Договора прямо и грубо нарушили”, - сказал Путин.

По его словам, Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент, то это, по словам российского лидера, резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создав для России серьёзные угрозы.

“В таком случае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия... Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов”, — сказал он.

Напомним, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Позже, в тот же день Вашингтон официально сообщил Москве о приостановлении участия в Договоре РСМД и начале процедуры выхода из него.



