Путін пригрозив націлити ракети на США і союзників в разі загрози

"Запускаючи ракети-мішені середньої дальності і розміщуючи в Румунії та Польщі пускові установки, придатні для застосування крилатих ракет "Томогавк", США вимоги Договору прямо і грубо порушили", - сказав Путін.

За його словами, Росія не має наміру першої розміщувати подібні ракети в Європі. Якщо ж вони дійсно будуть вироблені й поставлені на Європейський континент, то це, за словами російського лідера, різко загострить ситуацію в сфері міжнародної безпеки, створивши для Росії серйозні загрози.

"У такому випадку ми будемо змушені передбачити дзеркальні і асиметричні дії... Росія буде змушена створити і розгорнути види озброєнь, які можуть бути використані не тільки по відношенню до тих територій, з яких для нас буде виходити відповідна пряма загроза, а й щодо тих територій, де знаходяться центри прийняття рішень щодо застосування загрозливих нам ракетних комплексів ", - сказав він.

Нагадаємо, 2 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.



Пізніше, в той же день Вашингтон офіційно повідомив Москві про призупинення участі в Договорі РСМД і початку процедури виходу з нього.