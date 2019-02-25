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У США відповіли на погрози Путіна щодо ракет

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео вважає слова президента Росії Володимира Путіна про наслідки для США після розірвання ракетного договору порожніми погрозами. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, передає УНН.

"Звичайно, від Москви багато порожніх погроз. Я думаю, що погрози націлені на те, щоб приховати основну проблему. Він (Путін - ред.) говорив про рішення Америки вийти з договору РСМД, який охоплює ракетні системи середньої і малої дальності", - прокоментував держсекретар погрози Путіна відреагувати на американські ракети в Європі своїми власними ракетами, націленими на США.

Він підкреслив, що договір, на його думку, порушили саме росіяни.

"Американському народу не було ніякого сенсу страждати від обмежень цього договору, враховуючи, що росіяни вирішили, що вони не будуть продовжувати дотримуватися обмежень", - зазначив він.

За словами Помпео, зараз саме час знайти вирішення питання розбіжностей щодо ДРСМД, з яким могла б погодитися і російська сторона.

"Володимир Путін вирішив не робити цього. Його буйство направлене на те, щоб спробувати переконати світ, вбити клин між Сполученими Штатами і Європою. Європейці повністю підтримали наше рішення, і ми будемо разом рухатися вперед, забезпечуючи безпеку народу Сполучених Штатів", - зазначив держсекретар.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова розгорнути озброєння не лише на країни, де США розмістять ракети середньої і меншої дальності, а й на США у разі загрози.

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