В США открыли Центр экстренной помощи для реагирования на оспу обезьян
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Система здравоохранения США расширяет усилия, направленные на превентивные меры, мониторинг и вакцинацию людей от обезьяньей оспы, развернув Центр экстренной помощи. Как передает УНН, об этом говорится в официальном сообщении Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) США.
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“Сегодня CDC продолжили активно реагировать на вспышку обезьяньей оспы, развернув Центр экстренной помощи”, — говорится в сообщении.
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Как отмечается, прежде всего, это позволяет агентству увеличить оперативную поддержку для реагирования на возрастающие вызовы.
В Центре экстренной помощи уже работают более 300 сотрудников CDC и тесно взаимодействуют с местными, национальными и международными партнерами для реагирования на новые вызовы и непосредственно на вспышку заболевания.
Напомним
Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 3200 подтвержденных случаях оспы обезьян и одной смерти в рамках нынешней вспышки.
Также, как сообщал УНН, возбудитель обезьяньей оспы неожиданно сильно мутировал.