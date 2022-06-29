У США відкрили Центр екстреної допомоги для реагування на віспу мавп
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Система охорони здоров’я США розширює зусилля, спрямовані на превентивні заходи, моніторинг і вакцинацію людей від мавпячої віспи, розгорнувши Центр екстреної допомоги. Як передає УНН, про це йдеться в офіційному повідомленні Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) США.
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“Сьогодні CDC продовжили активно реагувати на спалах мавпячої віспи, розгорнувши Центр екстреної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, передусім, це дозволяє агентству збільшити оперативну підтримку для реагування на виклики, що зростають.
У Центрі екстреної допомоги вже працюють понад 300 співробітників CDC та тісно взаємодіють з місцевими, національними і міжнародними партнерами для реагування на нові виклики й безпосередньо на спалах захворювання.
Нагадаємо
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про понад 3200 підтверджених випадків віспи мавп та одну смерть у рамках нинішнього спалаху.
Також, як повідомляв УНН, збудник мавпячої віспи зненацька сильно мутував.