У США відкрили Центр екстреної допомоги для реагування на віспу мавп

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“Сьогодні CDC продовжили активно реагувати на спалах мавпячої віспи, розгорнувши Центр екстреної допомоги”, — йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, передусім, це дозволяє агентству збільшити оперативну підтримку для реагування на виклики, що зростають.

У Центрі екстреної допомоги вже працюють понад 300 співробітників CDC та тісно взаємодіють з місцевими, національними і міжнародними партнерами для реагування на нові виклики й безпосередньо на спалах захворювання.

Нагадаємо

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про понад 3200 підтверджених випадків віспи мавп та одну смерть у рамках нинішнього спалаху.

Також, як повідомляв УНН, збудник мавпячої віспи зненацька сильно мутував.