В США вакцинировали более 2 млн детей

Детали

Почти 47% населения США получили хотя бы одну дозу вакцины Covid-19 и около 36% населения США полностью вакцинированы.

Среди возраста 12 лет и старше около 55% получили хотя бы одну дозу, а около 43% полностью вакцинированы.

Напомним

В понедельник Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов продлила разрешение на использование вакцины против коронавируса Pfizer / BioNTech для детей от 12 до 15 лет.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что богатые страны должны отложить планы прививать детей и подростков от Covid и вместо этого делиться вакцинами со странами с низким уровнем дохода.