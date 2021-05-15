У США вакцинували понад 2 млн дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У США понад 155 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини Covid-19, у тому числі близько 2,4 мільйона дітей до 18 років. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Майже 47% населення США отримали принаймні одну дозу вакцини Covid-19, і близько 36% населення США повністю вакциновані.
Серед віку 12 років і старше близько 55% отримали принаймні одну дозу, а близько 43% повністю вакциновані.
Нагадаємо
У понеділок Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів продовжила дозвіл на використання вакцини проти коронавірусу Pfizer / BioNTech для дітей віком від 12 до 15 років.
Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вважає, що багаті країни повинні відкласти плани щепити дітей та підлітків від Covid і замість цього ділитися вакцинами з країнами з низьким рівнем доходу.