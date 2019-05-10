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В США создали секретную высокоточную ракету, которая выбрасывает лезвия

В США создали секретную высокоточную ракету, которая выбрасывает лезвия

Киев  •  УНН

 • 12535 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. США создали и успели применить новую высокоточную ракету, существование которой держали в секрете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Новая ракета получила название R9X, это модифицированная ракета Hellfire. У новинки инертная боеголовка, которая не взрывается, а выбрасывает около 100 кг металлических лезвий.

Таким образом, с помощью R9X можно убить цель, не нанеся при этом вреда находящимся неподалеку людям и имуществу.

Существует также иная вариация R9X, в которой ракета несет кольцо из шести длинных лезвий и выстреливает ими за секунды до столкновения. Некоторые собеседники WSJ называли R9X "летящим Ginsu", в честь марки ножей, или же "ниндзя-бомбой".

По данным WSJ, одним из поводов для разработки данной ракеты стало то, что террористы приспособились к авиаударам ВВС США и стали прятаться среди больших групп гражданских лиц. Создание ракеты началось еще в 2011-м, во времена президентства Барака Обамы, который указывал на необходимость избегать жертв среди мирных граждан в результате авиаударов в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии, Сомали и других странах.

R9X была "планом Б" для операции по убийству лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, утверждают несколько собеседников WSJ.

Новую ракету используют редко, ее применяют только в "особых обстоятельствах", отметило издание. В частности, когда применение другого оружия поставит под угрозу жизни мирных граждан. Для сравнения, обычные Hellfire используют против групп противников.

WSJ удалось подтвердить только два случая применения R9X. В январе 2019 в Йемене был убит террорист Джамаль аль Бадави, один из участников атаки на американский эсминец "Коул" в 2000 году, где погибли 17 моряков.

Кроме того, R9X использовали в 2017-м в операции по ликвидации Ахмада Хасана абу Хайр аль-Масри, которого считали "номером два" в "Аль-Каиде". При этом один из источников газеты утверждал, что ракету использовали по меньшей мере шесть раз.

Напомним, в США уже второй раз за несколько недель, провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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