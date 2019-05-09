В США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в США, уже второй раз за несколько недель, провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом говорится на сайте Командования глобальных ударов ВВС страны, передает УНН.
"Второй раз, чуть более чем за неделю, группа летчиков Глобального ударного командования ВВС с 90-го ракетного крыла на авиабазе им. Ф.Э. Уоррена в Вайоминге 9 мая выпустила безоружную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную испытательной ретрансляционной машиной в 0:40 по тихоокеанскому времени с авиабазы Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тест показывает, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов является современным, надежным, гибким, готовым и должным образом приспособленным для предотвращения угроз XXI века. Испытания не является реакцией на мировые события или региональную напряженность.
Напомним, США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются и тестируются. Предыдущий пробный запуск состоялся в ноябре 2018 года.