У США запустили міжконтинентальну балістичну ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні у США, вже вдруге за декілька тижнів, провели запуск міжконтинетальної балістичної ракети Minuteman III. Про це йдеться на сайті Командування глобальних ударів ВПС країни, передає УНН.
“Вдруге, трохи більше ніж за тиждень, група льотчиків Глобального ударного командування ВПС з 90-го ракетного крила на авіабазі ім. Ф.Е. Уоррена у Вайомінгу 9 травня випустила беззбройну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, оснащену випробувальною ретрансляційною машиною о 0:40 за тихоокеанським часом з авіабази Ванденберг в Каліфорнії”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тест демонструє, що ядерне стримування Сполучених Штатів є сучасним, надійним, гнучким, готовим і належним чином пристосованим для запобігання загроз XXI століття. Випробування не є реакцією на світові події або регіональну напруженість.
Нагадаємо, США експлуатують Minuteman III з 1970 року, ракети регулярно модернізуються і тестуються. Попередній пробний запуск відбувся в листопаді 2018 року.