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У США створили секретну високоточну ракету, яка викидає леза

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КИЇВ. 10 травня. УНН. США створили і встигли застосувати нову високоточну ракету, існування якої тримали в таємниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Нова ракета отримала назву R9X, це модифікована ракета Hellfire. У новинки інертна боєголовка, яка не вибухає, а викидає близько 100 кг металевих лез.

Таким чином, за допомогою R9X можна вбити мету, не завдавши при цьому шкоди знаходиться неподалік людям та майну.

Існує також інша варіація R9X, в якій ракета несе кільце з шести довгих лез і вистрілює ними за секунди до зіткнення. Деякі співрозмовники WSJ називали R9X "летять Ginsu", в честь марки ножів, або ж "ніндзя-бомбою".

За даними WSJ, одним із приводів для розробки даної ракети стало те, що терористи пристосувалися до авіаударів ВПС США і стали ховатися серед великих груп цивільних осіб.

Створення ракети почалося ще в 2011-му, за часів президентства Барака Обами, який вказував на необхідність уникати жертв серед мирних громадян в результаті авіаударів в Афганістані, Пакистані, Іраку, Сирії, Сомалі та інших країнах.

R9X була "планом Б" для операції по вбивству лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена, стверджують кілька співрозмовників WSJ.

Нову ракету використовують рідко, її застосовують тільки в "особливих обставинах", зазначило видання. Зокрема, коли застосування іншої зброї поставить під загрозу життя мирних громадян. Для порівняння, звичайні Hellfire використовують проти груп противників.

WSJ вдалося підтвердити тільки два випадки застосування R9X. У січні 2019 року у Ємені був убитий терорист Джамаль аль Бадаві, один з учасників атаки на американський есмінець "Коул" в 2000 році, де загинули 17 моряків.

Крім того, R9X використовували в 2017-м в операції з ліквідації Ахмада Хасана абу Хайр аль-Масрі, якого вважали "номером два" в "Аль-Каїді". При цьому одне з джерел газети стверджувало, що ракету використовували щонайменше шість разів.

Нагадаємо, у США вже вдруге за декілька тижнів, провели запуск міжконтинетальної балістичної ракети Minuteman III.

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