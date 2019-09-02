В США создали одежду, которая защищает от комаров

Графен обладает рядом интересных с точки зрения приложений свойств, благодаря которым исследователи постоянно находят новые способы его применения, большинство из которых связана с электроникой.

Авторы новой работы протестировали принципиально другое применение, связанное с защитой от укусов комара Aedes aegypti, ответственного за заражение людей по всему миру.

Напомним, городские власти Бердянска потратили более 600 тыс. грн на борьбу с комарами.