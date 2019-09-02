В США создали одежду, которая защищает от комаров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Исследователи из Университета Брауна создали одежду на основе оксида графена, который защищает владельца от комаров. В сухих условиях насекомые оказались неспособны химически почувствовать запах кожи или крови, а в некоторых случаях механическая прочность графеновых листов обеспечила препятствие от проникновения. Исследование опубликовали в официальном журнале Национальной академии наук США, сообщает УНН.
Графен обладает рядом интересных с точки зрения приложений свойств, благодаря которым исследователи постоянно находят новые способы его применения, большинство из которых связана с электроникой.
Авторы новой работы протестировали принципиально другое применение, связанное с защитой от укусов комара Aedes aegypti, ответственного за заражение людей по всему миру.
Напомним, городские власти Бердянска потратили более 600 тыс. грн на борьбу с комарами.