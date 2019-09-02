У США створили одяг, який захищає від комарів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Дослідники з Університету Брауна створили одяг на основі оксиду графену, який захищає власника від комарів. У сухих умовах комахи виявилися нездатні хімічно відчути запах шкіри або крові, а в деяких випадках механічна міцність графенових листів забезпечила перешкоду від проникнення. Дослідження опублікували в офіційному журналі Національної академії наук США, повідомляє УНН.
Графен має низку цікавих із точки зору застосувань властивостей, завдяки яким дослідники постійно знаходять нові способи його застосування, більшість з яких пов'язана з електронікою.
Автори нової роботи протестували принципово інше застосування, пов'язане з захистом від укусів комара Aedes aegypti, відповідального за зараження людей по всьому світу.
Нагадаємо, міська влада Бердянська витратила понад 600 тис. грн на боротьбу з комарами.