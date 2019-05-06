Міська влада Бердянська витратила понад 600 тис. грн на боротьбу з комарами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради оголосило тендер і провело аукціон щодо заходів боротьби з комарами на суму понад 600 тис. грн. Відповідна інформація міститься на сайті Рrozorro, передає УНН.

Згідно з інформацією на сайті публічних закупівель, очікувана вартість тендеру склала 612 тисяч гривень. Переможцем стало КП “Бердянська профдезінфекція”, яке запропонувало свою ціну в 605 тис. грн.

За ці кошти підприємство-переможець має знищити комарів на території лиманів та очеретяної зони Середньої та Дальньої Коси, Макорт, Колонії, Верхової, зливостоків центральної частини міста до кінця поточного року.

Нагадаємо, у минулому році суб’єкти господарювання використали 3,3 тис. тонн фумігантів, тобто хімічних рослин призначених для знищення шкідників.

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