Городские власти Бердянска потратили более 600 тыс. грн на борьбу с комарами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Бердянского городского совета объявило тендер и провело аукцион по мерам борьбы с комарами на сумму свыше 600 тыс. грн. Соответствующая информация содержится на сайте Рrozorro, передает УНН.
Согласно информации на сайте публичных закупок, ожидаемая стоимость тендера составила 612 тысяч гривен. Победителем стало КП "Бердянская профдезинфекция", которое предложило свою цену в 605 тыс. грн.
За эти средства предприятие-победитель должен уничтожить комаров на территории лиманов и тростниковой зоны Средней и Дальней косы, Макорты, Колонии, Верховой, ливнестоков центральной части города до конца текущего года.
Напомним, в прошлом году субъекты хозяйствования использовали 3,3 тыс. тонн фумигантов, то есть химических растений предназначенных для уничтожения вредителей.