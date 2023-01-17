В США произошла стрельба, погибли 6 человек, среди них – шестимесячный ребенок

Детали

Шериф округа Туларе Майк Будро связал убийства с нелегальной торговлей наркотиками, заявив, что на прошлой неделе помощники шерифа провели обыск в том же доме, связанном с наркотиками.

По его словам, двое подозреваемых остаются на свободе.

Власти отреагировали рано утром в понедельник после того, как раздались многочисленные выстрелы. Некоторые жертвы были обнаружены на улице, в то время как другие были обнаружены в доме.

Одна жертва была жива и ранена, когда прибыла полиция, но позже скончалась в больнице, сказал Будро. Нападения произошли в Гошене, фермерском обществе с населением 5400 человек, примерно на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.

Тела младенца и 17-летней матери были найдены в канаве за пределами дома, сообщил позже Будро в интервью Los Angeles Times. У обоих были огнестрельные ранения в голову.

Еще несколько человек были застрелены в голову, в том числе пожилая женщина. Двум женщинам удалось выжить, укрывшись в трейлере на территории дома.

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"Я думаю, что это напрямую связано с картелем. Уровень насилия... это не был обычный член банды низкого класса", - сказал Будро в интервью газете.

"Если (они) целенаправленно стреляют всем в голову, они знают, что делают", – добавил он.

Дополнение

Также сообщается, что на прошлой неделе ордер на обыск привел к одному аресту и изъятию оружия, марихуаны и метамфетамина.

Напомним

14 января, неизвестный открыл стрельбу близ вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек. По информации полиции, неизвестный открыл огонь из автомобиля, двигавшегося вблизи церкви, где проходили похороны. В результате стрельбы пострадали четыре женщины: 54, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет. Все были доставлены в больницу.

Позже в Лондоне задержали мужчину, открывшего огонь по похоронной процессии.