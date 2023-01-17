В США произошла стрельба, погибли 6 человек, среди них – шестимесячный ребенок

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20312 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 75867 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117556 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117111 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 266591 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133089 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121751 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372193 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83719 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136441 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77647 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17011 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12867 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12559 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13995 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 266591 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293423 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372193 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347745 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395018 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77649 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111578 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130830 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170473 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79697 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В США произошла стрельба, погибли 6 человек, среди них – шестимесячный ребенок

Киев • УНН

 • 476753 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Шесть человек, включая шестимесячного ребенка, которого держала на руках ее 17-летняя мать, были застрелены в понедельник в доме в главной сельскохозяйственной долине Калифорнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В США произошла стрельба, погибли 6 человек, среди них – шестимесячный ребенок

Детали

Шериф округа Туларе Майк Будро связал убийства с нелегальной торговлей наркотиками, заявив, что на прошлой неделе помощники шерифа провели обыск в том же доме, связанном с наркотиками.

По его словам, двое подозреваемых остаются на свободе.

Власти отреагировали рано утром в понедельник после того, как раздались многочисленные выстрелы. Некоторые жертвы были обнаружены на улице, в то время как другие были обнаружены в доме.

Одна жертва была жива и ранена, когда прибыла полиция, но позже скончалась в больнице, сказал Будро. Нападения произошли в Гошене, фермерском обществе с населением 5400 человек, примерно на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.

Тела младенца и 17-летней матери были найдены в канаве за пределами дома, сообщил позже Будро в интервью Los Angeles Times. У обоих были огнестрельные ранения в голову.

Еще несколько человек были застрелены в голову, в том числе пожилая женщина. Двум женщинам удалось выжить, укрывшись в трейлере на территории дома.

Цитата

"Я думаю, что это напрямую связано с картелем. Уровень насилия... это не был обычный член банды низкого класса", - сказал Будро в интервью газете.

"Если (они) целенаправленно стреляют всем в голову, они знают, что делают", – добавил он.

Дополнение

Также сообщается, что на прошлой неделе ордер на обыск привел к одному аресту и изъятию оружия, марихуаны и метамфетамина.

Напомним 

14 января, неизвестный открыл стрельбу близ вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек. По информации полиции, неизвестный открыл огонь из автомобиля, двигавшегося вблизи церкви, где проходили похороны. В результате стрельбы пострадали четыре женщины: 54, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет. Все были доставлены в больницу.

Позже в Лондоне задержали мужчину, открывшего огонь по похоронной процессии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира
Brent
$61.22
Bitcoin
$76,312.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,991.80
Ethereum
$1,473.05