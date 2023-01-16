Стрілянина в Лондоні: нападника затримали

Деталі

Зазначається, що нападником виявився 22-річний чоловік. Його автомобіль зупинили на Кріклвуд-лейн близько 16:00 в неділю, 15 січня.

Чоловіка заарештували за підозрою у замаху на вбивство.

Раніше

14 січня, невідомий відкрив стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість осіб.

За інформацією поліції, невідомий відкрив вогонь з автомобіля, що рухався поблизу церкви, де проходили похорони. Внаслідок стрілянини постраждали чотири жінки: 54, 48, 41 і 21 років та дві дівчинки 12 та 7 років. Усіх було доставлено в лікарню.