Стрельба в Лондоне: нападавшего задержали

Детали

Отмечается, что нападавшим оказался 22-летний мужчина. Его автомобиль остановили на Криклвуд-лейн около 16:00 в воскресенье, 15 января.

Мужчину арестовали по подозрению в покушении на убийство.

Ранее

14 января, неизвестный открыл стрельбу недалеко от вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек.

По информации полиции, неизвестный открыл огонь из автомобиля, который двигался вблизи церкви, где проходили похороны. В результате стрельбы пострадали четыре женщины: 54, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет. Все были доставлены в больницу.