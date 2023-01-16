Стрельба в Лондоне: нападавшего задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Лондоне задержали мужчину, который 14 января открыл огонь по похоронной процессии и ранил шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Отмечается, что нападавшим оказался 22-летний мужчина. Его автомобиль остановили на Криклвуд-лейн около 16:00 в воскресенье, 15 января.
Мужчину арестовали по подозрению в покушении на убийство.
Ранее
14 января, неизвестный открыл стрельбу недалеко от вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек.
По информации полиции, неизвестный открыл огонь из автомобиля, который двигался вблизи церкви, где проходили похороны. В результате стрельбы пострадали четыре женщины: 54, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет. Все были доставлены в больницу.