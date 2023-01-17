У США сталася стрілянина, загинули 6 осіб, серед них - шестимісячна дитина

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Шериф округу Туларе Майк Будро пов'язав вбивства з нелегальною торгівлею наркотиками, заявивши, що минулого тижня помічники шерифа провели обшук в тому ж будинку, пов'язаний з наркотиками.

За його словами, двоє підозрюваних залишаються на волі.

Влада відреагувала рано вранці в понеділок після того, як пролунали численні постріли. Деякі жертви були знайдені на вулиці, в той час як інші були виявлені в будинку.

Одна жертва була жива і поранена, коли прибула поліція, але пізніше померла в лікарні, сказав Будро. Напади сталися в Гошен, фермерській громаді з населенням 5400 осіб, приблизно на півдорозі між Лос-Анджелесом і Сан-Франциско.

Тіла немовляти і 17-річної матері були знайдені в канаві за межами будинку, повідомив пізніше Будро в інтерв'ю Los Angeles Times. У обох були вогнепальні поранення в голову.

Ще кілька людей були застрелені в голову, в тому числі літня жінка. Двом жінкам вдалося вижити, сховавшись у трейлері на території будинку.

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"Я думаю, що це безпосередньо пов'язано з картелем. Рівень насильства ... це не був звичайний член банди низького класу", - сказав Будро в інтерв'ю газеті.

"Якщо (вони) цілеспрямовано стріляють всім в голову, вони знають, що роблять", - додав він.

Доповнення

Також повідомляється, що минулого тижня ордер на обшук привів до одного арешту і вилучення зброї, марихуани і метамфетаміну.

Нагадаємо

14 січня, невідомий відкрив стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість осіб. За інформацією поліції, невідомий відкрив вогонь з автомобіля, що рухався поблизу церкви, де проходили похорони. Внаслідок стрілянини постраждали чотири жінки: 54, 48, 41 і 21 років та дві дівчинки 12 та 7 років. Усіх було доставлено в лікарню.

Пізніше у Лондоні затримали чоловіка, який відкрив вогонь по похоронній процесії.