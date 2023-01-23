В США произошла стрельба в ночном клубе: ранены 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В воскресенье в ночном клубе в Луизиане произошла стрельба, в результате которой были ранены 12 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Стрельба произошла в ночном клубе Dior Bar&Lounge примерно в 1:36 ночи. Все 12 раненых были доставлены в больницу "скорыми" или частным транспортом, их состояние оценивается как стабильное.
"Возможный мотив нападения не был сразу раскрыт", - пишет NBC News.
Добавим
В США, в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, произошла стрельба при праздновании китайского Нового года, которая привела к многочисленным жертвам, в том числе со смертельным исходом.