В США произошла стрельба в ночном клубе: ранены 12 человек

Детали

Стрельба произошла в ночном клубе Dior Bar&Lounge примерно в 1:36 ночи. Все 12 раненых были доставлены в больницу "скорыми" или частным транспортом, их состояние оценивается как стабильное.

"Возможный мотив нападения не был сразу раскрыт", - пишет NBC News.

Добавим

В США, в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, произошла стрельба при праздновании китайского Нового года, которая привела к многочисленным жертвам, в том числе со смертельным исходом.