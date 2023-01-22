Стрілянина в США: під час святкування китайського Нового року загинули щонайменше дев'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У США, в місті Монтерей-Парк, штат Каліфорнія, відбулася стрілянина при святкуванні китайського Нового року, яка призвела до численних жертв, у тому числі зі смертельними наслідками. Повідомляє УНН з посиланням на Los Angeles Times.
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У суботу, 22 січня, близько десятої години вечора, під час святкування китайського Нового року, в місті Монтерей-Парк сталася стрілянина, за внутрішньою інформацією поліції є загиблі. Одне з джерел у правоохоронних органах повідомляє, що кількість постраждалих становить понад десяток людей.
Точна кількість вбитих і поранених поки що невідома, але за інформацією Associated Press загинули щонайменше 9 людей. Також поки немає інформації про те, де зараз перебуває підозрюваний.
Двоє свідків повідомили, що спочатку чули постріли, але припускали, що то був феєрверк на честь китайського Нового року.
Після прибуття поліціянтів, багато постраждалих людей було знайдено всередині одного з підприємств, біля якого сталася стрілянина. На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно, як поранених на ношах доставляють до машин швидкої допомоги.
Місцеві жителі розповіли Los Angeles Times, що бачили, як люди тікали з клубу.
«Стрілець мав довгий пістолет, здавалося, що він стріляв у всіх підряд, без розбору», - повідомив один із очевидців трагедії.