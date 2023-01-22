Стрельба в США: во время празднования китайского Нового года погибли по меньшей мере девять человек

Детали

В субботу, 22 января, около десяти часов вечера, во время празднования китайского Нового года, в городе Монтерей-Парк произошла стрельба, по внутренней информации полиции есть погибшие. Один из источников в правоохранительных органах сообщает, что количество пострадавших составляет более десятка человек.

Точное количество убитых и раненых пока неизвестно, но по информации Associated Press погибли по меньшей мере 9 человек. Также пока нет информации о том, где сейчас находится подозреваемый.

Двое свидетелей сообщили, что сначала слышали выстрелы, но предполагали, что это был фейерверк в честь китайского Нового года.

По прибытии полицейских, многие пострадавшие люди были найдены внутри одного из предприятий, возле которого произошла стрельба. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как раненых на носилках доставляют к машинам скорой помощи.

Местные жители рассказали Los Angeles Times, что видели, как люди бежали из клуба.

"Стрелец имел длинный пистолет, казалось, что он стрелял во всех подряд, без разбора", - сообщил один из очевидцев трагедии.