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Стрельба в США: во время празднования китайского Нового года погибли по меньшей мере девять человек

Киев • УНН

 • 1371191 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В США, в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, произошла стрельба при праздновании китайского Нового года, которая привела к многочисленным жертвам, в том числе со смертельным исходом. Сообщает УНН со ссылкой на Los Angeles Times.

Стрельба в США: во время празднования китайского Нового года погибли по меньшей мере девять человек

Детали

В субботу, 22 января, около десяти часов вечера, во время празднования китайского Нового года, в городе Монтерей-Парк произошла стрельба, по внутренней информации полиции есть погибшие. Один из источников в правоохранительных органах сообщает, что количество пострадавших составляет более десятка человек.

Точное количество убитых и раненых пока неизвестно, но по информации Associated Press погибли по меньшей мере 9 человек. Также пока нет информации о том, где сейчас находится подозреваемый.

Двое свидетелей сообщили, что сначала слышали выстрелы, но предполагали, что это был фейерверк в честь китайского Нового года.

По прибытии полицейских, многие пострадавшие люди были найдены внутри одного из предприятий, возле которого произошла стрельба. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как раненых на носилках доставляют к машинам скорой помощи.

Местные жители рассказали Los Angeles Times, что видели, как люди бежали из клуба.

"Стрелец имел длинный пистолет, казалось, что он стрелял во всех подряд, без разбора", - сообщил один из очевидцев трагедии.

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