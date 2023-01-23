У США сталась стрілянина в нічному клубі: поранено 12 осіб

Деталі

Стрілянина відбулася в нічному клубі Dior Bar&Lounge приблизно о 1:36 ночі. Всі 12 поранених були доставлені до лікарні "швидкими" або приватним транспортом, їхній стан оцінюється як стабільний.

"Можливий мотив нападу не був одразу розкритий", - пише NBC News.

Додамо

У США, в місті Монтерей-Парк, штат Каліфорнія, відбулася стрілянина при святкуванні китайського Нового року, яка призвела до численних жертв, у тому числі зі смертельними наслідками.