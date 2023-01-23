У США сталась стрілянина в нічному клубі: поранено 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В неділю в нічному клубі в Луїзіані сталася стрілянина, в результаті якої було поранено 12 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
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Стрілянина відбулася в нічному клубі Dior Bar&Lounge приблизно о 1:36 ночі. Всі 12 поранених були доставлені до лікарні "швидкими" або приватним транспортом, їхній стан оцінюється як стабільний.
"Можливий мотив нападу не був одразу розкритий", - пише NBC News.
Додамо
У США, в місті Монтерей-Парк, штат Каліфорнія, відбулася стрілянина при святкуванні китайського Нового року, яка призвела до численних жертв, у тому числі зі смертельними наслідками.