В США вспыхнул небоскреб

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15 марта, 19:03 • 107597 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145691 просмотра

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15 марта, 12:52 • 105655 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Многоэтажный дом загорелся в деловом районе Филадельфии в США. Об этом сообщает телеканал NBC, передает УНН.

Детали

"Возгорание, похоже, произошло в многоэтажном доме", - говорится в сообщении телеканала.

Пожарные прибыли на место.

Впоследствии СМИ сообщили, что пожарным удалось быстро потушить возгорание.

По словам заместителя начальника пожарной охраны Филадельфии Камау Брайта, возгорание началось в системе кондиционирования воздуха на крыше здания. Пламя охватило лишь внешнюю часть здания, пожарные смогли подняться на крышу и потушить огонь, добавил он.

Сведений о пострадавших не поступало. В момент инцидента здание было почти пустым.

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