В США вспыхнул небоскреб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Многоэтажный дом загорелся в деловом районе Филадельфии в США. Об этом сообщает телеканал NBC, передает УНН.
Детали
"Возгорание, похоже, произошло в многоэтажном доме", - говорится в сообщении телеканала.
Пожарные прибыли на место.
Впоследствии СМИ сообщили, что пожарным удалось быстро потушить возгорание.
По словам заместителя начальника пожарной охраны Филадельфии Камау Брайта, возгорание началось в системе кондиционирования воздуха на крыше здания. Пламя охватило лишь внешнюю часть здания, пожарные смогли подняться на крышу и потушить огонь, добавил он.
Сведений о пострадавших не поступало. В момент инцидента здание было почти пустым.
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