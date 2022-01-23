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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

У США спалахнув хмарочос

У США спалахнув хмарочос

Київ • УНН

 • 31608 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Багатоповерховий будинок спалахнув у діловому районі Філадельфії у США. Про це повідомляє телеканал NBC, передає УНН.

Деталі

"Займання, схоже, сталося у багатоповерховому будинку", - йдеться у повідомленні телеканалу.

Пожежники прибули на місце.

Згодом ЗМІ повідомили, що пожежним вдалося швидко загасити спалах.

За словами заступника начальника пожежної охорони Філадельфії Камау Брайта, спалах розпочався у системі кондиціювання повітря на даху будівлі. Полум'я охопило лише зовнішню частину будівлі, пожежники змогли піднятися на дах та загасити вогонь, додав він.

Відомостей про постраждалих не надходило. У момент інциденту будівля була майже порожньою.

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