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В США сегодня арестуют подозреваемого военного в "сливе" секретных документов Пентагона - WSJ

Киев • УНН

 • 933506 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В соединенных Штатах сегодня арестуют военнослужащего национальной гвардии, которого подозревают в “сливе” секретной информации Пентагона. Об этом The Wall Street Journal сообщил один из чиновников, чье имя не раскрывается, передает УНН.

Детали

Отмечается, что один из чиновников узнал гвардейца, которым является 21-летний Джек Тейшейра из Бристоля. Он добавил, что подозреваемого могут арестовать в четверг, 13 апреля.

Дополнение

Ранее The New York Times сообщило, что администратором канала в Discord, в котором были опубликованы секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС Массачусетса по имени Джек Тейшейра.

Он руководил частной онлайн-группой под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек, преимущественно молодых мужчин и подростков, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Двое официальных лиц США подтвердили, что следователи хотят поговорить с авиатором Тейшейройрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один из чиновников сказал, что пилот Тейшейра может иметь информацию, которая имеет значение для расследования.

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