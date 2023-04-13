У США сьогодні заарештують підозрюваного військового у “зливі” секретних документів Пентагону - WSJ

Деталі

Зазначається, що один із чиновників впізнав гвардійця, яким є 21-річний Джек Тейшейра з Брістоля. Він додав, що підозрюваного можуть заарештувати у четвер, 13 квітня.

Доповнення

Раніше The New York Times повідомило, що адміністратором каналу в Discord, в якому були опубліковані секретні документи американської розвідки, є 21-річний член розвідувального крила Національної гвардії ВПС Массачусетса на ім’я Джек Тейшейра.

Він керував приватною онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молодих чоловіків і підлітків, об’єдналися через спільну любов до зброї, расистських онлайн-мемів і відеоігор.

Двоє офіційних осіб США підтвердили, що слідчі хочуть поговорити з авіатором Тейшейрою про витік урядових документів до приватної онлайн-групи. Один із чиновників сказав, що пілот Тейшейра може мати інформацію, яка має значення для розслідування.