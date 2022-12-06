В США одобрили продажу Польши более 100 дополнительных танков Abrams
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Государственном департаменте США одобрили решение о продаже дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами для Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter польского министра обороны Мариуша Блащака.
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"Позади еще один шаг на пути к повышению бронетанковых возможностей Вооруженных сил Польши. Государственный департамент США согласился продать Польше дополнительно 116 танков "Abrams" с боеприпасами. Вступаем в переговоры по цене. Первые поставки возможны в 2023 г. Сильная армия – это безопасность Польши", – отметил Блащак.
Напомним
В польский порт Гдыня прибыло около 700 единиц американской военной техники, среди которой Abrams и Bradley, бронетранспортеры M113 в нескольких модификациях, боевые машины и грузовики.