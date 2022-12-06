У США схвалили продаж Польщі понад 100 додаткових танків Abrams
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Державному департаменті США схвалили рішення щодо продажу додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами для Польщі. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter польського міністра оборони Маріуша Блащака.
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"Позаду ще один крок на шляху до підвищення бронетанкових можливостей Збройних сил Польщі. Державний департамент США погодився продати Польщі додатково 116 танків "Abrams" з боєприпасами. Вступаємо в переговори по ціні. Перші поставки можливі у 2023 р. Сильна армія - це безпека Польщі", - зазначив Блащак.
Нагадаємо
До польського порту Гдиня прибуло близько 700 одиниць американської військової техніки, серед якої Abrams і Bradley, бронетранспортери M113 у кількох модифікаціях, бойові машини та вантажівки.