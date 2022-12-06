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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У США схвалили продаж Польщі понад 100 додаткових танків Abrams

У США схвалили продаж Польщі понад 100 додаткових танків Abrams

Київ • УНН

 • 845531 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Державному департаменті США схвалили рішення щодо продажу додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами для Польщі. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter польського міністра оборони Маріуша Блащака.

Цитата

"Позаду ще один крок на шляху до підвищення бронетанкових можливостей Збройних сил Польщі. Державний департамент США погодився продати Польщі додатково 116 танків "Abrams" з боєприпасами. Вступаємо в переговори по ціні. Перші поставки можливі у 2023 р. Сильна армія - це безпека Польщі", - зазначив Блащак.

Нагадаємо 

До польського порту Гдиня прибуло близько 700 одиниць американської військової техніки, серед якої Abrams і Bradley, бронетранспортери M113 у кількох модифікаціях, бойові машини та вантажівки.

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